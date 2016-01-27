Doğanay Kılıç Torku Konyaspor'a...

Yeşil-beyazlı takımın geleceğe yönelik genç oyuncu transferinin Bursaspor altyapısında oynayan Doğanay Kılıç olduğu öğrenildi. Halen Bursaspor altyapısında bulunan Doğanay Kılıç’ın kulübüyle olan sözleşmesini uzatmaması gerekçesiyle kendisinden kulüp bulunması istendiğini belirtildi.

900 bin TL yetiştirme bedeli bulunan Doğanay Kılıç için Torku Konyaspor’un devrede olduğu ifade edildi. Bursaspor’da 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Hikmet Karaman döneminde A takıma alınan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig’de 1 maçta görev aldı.