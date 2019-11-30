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30.11.2019 - 10:51 | | AA

Doncicli Mavericks, deplasmanda kazandı

 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks,  formda genç yıldızı Luka Doncic'in "double double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı  120-113 mağlup etti. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks,  formda genç yıldızı Luka Doncic'in "double double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı  120-113 mağlup etti.

Doncicli Mavericks, deplasmanda kazandı
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NBA'e 13 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 asist ve  9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede konuk olduğu Phoenix Suns'ı  120-113 yendi ve 12. galibiyetine ulaştı.

Sloven yıldız, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'la birlikte NBA  tarihinde bir takvim ayını 30 sayı ve triple-double ortalamalarıyla geçiren  üçüncü oyuncu oldu.
  
Mavericks'te Tim Hardaway Jr 26, Seth Curry 11 sayıyla galibiyete  katkıda bulundu.
  
Ev sahibi takımda Kelly Oubre'nin 22 sayı, 10 ribaunt, Ricky Rubio'nun  21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Furkanlı 76ers, deplasmanda kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia  76ers, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup etti.
  
Mücadelede 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 9 sayı, 6 ribaunt ve  1 asistle oynadığı maçta takım arkadaşı Joel Embiid 27 sayı, 17 ribauntla "double  double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Morris 20  sayılık performans sergiledi.

Cedi üzüldü, Ersan sevindi

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Ersan  İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks'a 119-110 yenildi.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 38 dakika süre alan Cedi Osman, 20  sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamlarken, Darius Garland 21 sayı, Tristan  Thompson 11 sayı, 13 ribauntla salondan ayrıldı.
  
Bu sezon 16. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı lideri Bucks'ta  ise Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 12 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. 18  dakika süre alan Ersan İlyasova da 10 sayıyla takımının galibiyetine katkı  sağladı.
  

Sonuçlar
  
    Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-107
  
    Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 107-110
  
    Orlando Magic - Toronto Raptors: 83-90
  
    Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 110-119
  
    New York Knicks - Philadelphia 76ers: 95-101
  
    Miami Heat - Golden State Warriors: 122-105
  
    Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 109-104
  
    Memphis Grizzlies - Utah Jazz: 94-103
  
    Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 105-104 (Uzatmada)
  
    San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers: 107-97
  
    Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 113-120
  
    Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 107-103
  
    Los Angeles Lakers - Washington Wizards: 125-103

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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