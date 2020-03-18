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18.03.2020 - 07:00 |

Donk, Galatasaray'ı yarıda bırakmadı

Ağrıları nedeniyle maç öncesinde kenara gelen Hollandalı oyuncunun kadrodan çıkarılması gündeme geldi. Ancak sağlık heyetiyle görüşen Donk görevden kaçmadı ve karşılaşma boyunca sarı-kırmızılılara en çok katkı veren futbolcu oldu.

Donk, Galatasaray'ı yarıda bırakmadı

NEVZAT DİNDAR

Beşiktaş derbisinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan ve maçta oynaması zor gönünen Ryan Donk’un fedakarca davrandığı ve takımını yalnız bırakmadığı ortaya çıktı.

Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ayağında ağrılar hisseden Donk’un kadrodan çıkarılması ve yerine Ahmet Çalık’ın maça başlaması düşünülüyordu. Soyunma odasına gidip gözden kaybolan Hollandalı oyuncu, seramoniye yetişti ve takımıyla birlikte sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun sahaya çıkmak için iğne yaptırdığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu, maç sırasında da zaman zaman ayağında ağrılar hissetti ama oyundan çıkmayı kesinlikle düşünmedi. Donk’un derbide gösterdiği bu azim ve fedakârlık büyük takdir topladı.

Terim tebrik etti

Beşiktaş karşısında da sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çeken Donk’un görevden kaçmaması ve ağrılarına rağmen sergilediği performans, teknik direktör Fatih Terim’i de sevindirdi. Tecrübeli çalıştırıcı maçtan sonra oyuncusuna özel olarak teşekkür etti. Hollandalı futbolcu, bu fedakârlığı ve performansı ile birlikte teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Donk, Galatasarayı yarıda bırakmadı

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