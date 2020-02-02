Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Donk: "Kalede sıra bana gelmez"
02.02.2020 - 21:00 | | Skorer

Donk: "Kalede sıra bana gelmez"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da gecenin golcülerinden Donk açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız "Gol için kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum" dedi.

Donk: "Kalede sıra bana gelmez"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da gecenin golcülerinden Donk açıklamalarda bulundu.

"Kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı"
"Gol için kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı."

"Kalede sıra bana gelmez"
"Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor."

Donk: Kalede sıra bana gelmez

Sneijder'in attığı goller

Robert Prosinecki: “İkinci yarıda oyun umut verdi”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City, Tottenham'a yıkıldı! 2 gol sesi...

Manchester City, Tottenham'a yıkıldı! 2 gol sesi...

Sofiane Feghouli'den Emre Akbaba övgüsü!

Sofiane Feghouli'den Emre Akbaba övgüsü!

Fatih Terim: "Rakipleriniz puan kaybetmiş..."

Fatih Terim: "Rakipleriniz puan kaybetmiş..."

Donk: "Kalede sıra bana gelmez"

Donk: "Kalede sıra bana gelmez"

Sıradaki Haber