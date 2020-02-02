Donk: "Kalede sıra bana gelmez"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da gecenin golcülerinden Donk açıklamalarda bulundu.

"Kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı"

"Gol için kendi forvetlerimize bakıyorum, onları seyrediyorum. Ömer'den güzel bir pas geldi, kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim ve güzel bir gol çıktı."

"Kalede sıra bana gelmez"

"Kalede sıra bana gelmez, çok iyi kalecilerimiz var. Defans olarak da, orta saha olarak da, forvet olarak da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum, işler benim için iyi gidiyor."

Sneijder'in attığı goller