Donnarumma'ya dev kontrat! 25 milyon Euro...

Serie A ekiplerinden Milan'ın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma, dünyanın en çok kazanan file bekçisi olmaya hazırlanıyor.

21 yaşındaki eldiven için PSG devreye girdi. Fransız ekibi, İtalyan kaleciye senelik 25 milyon Euro'ya yakın bir ücret önerdi. Eğer bu anlaşma sağlanırsa Donnarumma, yıllık 22.5 milyon Euro kazanan Manchester United'ın kalecisi De Gea'yı geride bırakacak ve dünyanın en çok kazanan kalecisi olacak.