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01.03.2014 - 18:28 |

Dortmund arayı açıyor

Bundesliga'nın 23.haftasında Borussia Dortmund, Nürnberg'i konuk etti.

Dortmund arayı açıyor
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Bundesliga'nın 23.haftasında Borussia Dortmund, Nürnberg'i 3-0 mağlup ederek puanını 45'e yükseltti ve en yakın takipçisi Leverkusen ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.

DORTMUND 3-0 NÜRNBERG | İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Dortmund arayı açıyor

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 51'de Hummels 64'te Lewandowski, 83'te Mikhtarhyan kaydetti.

Nürnberg'i 2.yarıda bulduğu gollerle deviren Dortmund'da milli yıldızımız Nuri Şahin 90 dakika forma giydi.

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