Dortmund arayı açıyor

Bundesliga'nın 23.haftasında Borussia Dortmund, Nürnberg'i 3-0 mağlup ederek puanını 45'e yükseltti ve en yakın takipçisi Leverkusen ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.

DORTMUND 3-0 NÜRNBERG | İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 51'de Hummels 64'te Lewandowski, 83'te Mikhtarhyan kaydetti.

Nürnberg'i 2.yarıda bulduğu gollerle deviren Dortmund'da milli yıldızımız Nuri Şahin 90 dakika forma giydi.