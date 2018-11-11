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11.11.2018 - 00:03 | | AA

Dortmund, Bayern Münih'i yıktı! 5 gollü maç...

Bundesliga'da oynanan maçta lider Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi

Dortmund, Bayern Münih'i yıktı! 5 gollü maç...
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi. Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.

Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.

Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1
Freiburg-Mainz 05: 1-3
Hoffenheim-Augsburg: 2-1
Nürnberg-Stuttgart: 0-2
Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3
Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2

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