Dortmund CEO’su açıkladı!"Futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak"

Mayıs ayında yeniden sahaya inmek isteyen ülkede kalan 163 karşılaşma için 25 bin test düşünülüyor, 2.5 milyon euro maliyet çıkıyor. B.Dortmund da maçlar başlamazsa iflasların geleceğini vurguluyor.

Avrupa ve dünyayı sarsan koronavirüs krizi spordaki etkilerini sürdürüyor. Liglere yeniden başlamak isteyen Almanya’da birçok tartışma konusu gündemde duruyor.

Bilhassa kulüplerin geçirdiği ekonomik sıkıntılar ve iflas korkuları dikkat çekiyor. Öte yandan da mayıs ayında yeniden sahaya inilmek için hazırlıklar yapılıyor.

30 Nisan’da verilecek nihai kararın ardından ilk hedef olarak liglerin 9 Mayıs’ta başlaması hesaplanıyor. Bu nedenle koronavirüs testleri için çalışmalar sürüyor.

Alman basınında; kalan 163 karşılaşmanın tamamlanması için maç başına 153 test yapılacağı bildirildi. 25 bin test kitinin kullanılacağı ve toplam maliyetin 2.5 milyon euroyu bulacağı aktarıldı.

Futbol karşılaşmaları için böylesine yüksek bir maliyetin çıkması tartışma konusu oldu. Bir diğer tarafta da kulüpleri iflas korkusu sardı. Werder Bremen’den sonra Borussia Dortmund’dan da benzer bir açıklama geldi. B.Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke: “Eğer gelecek aylarda futbol oynanmazsa tüm Bundesliga batacak. Bildiğimiz anlamda bir lig artık kalmayacak. Seyircisiz oynamak futbolun ruhundan bir şeyler eksiltir ama hiç oynanmazsa bu tüm takımları vuracak. Artık bu iş, futbolu kurtarma çabasına dönüştü” dedi.

Emniyet karşı çıkıyor

Almanya’da maçların yeniden başlamasına emniyet birimleri karşı çıktı. Polisler birliğinden yapılan açıklamada, karşılaşmalar seyircisiz oynansa bile taraftarların dışarda takımlarını desteklemek adına bir araya gelecekleri aktarıldı. Bu toplu maç izlemelerin salgın riskini artıracağı ve emniyet sorunu oluşturacağına vurgu yapıldı.

Kira sıkıntısı

Almanya’da ekonomik anlamda sıkıntı çeken kulüpler birçok yerden çözüm arıyor. Koronavirüs sonrası ciddi sorunlarla boğuşan kulüplerden E.Frankfurt, stat konusunda zora düştü. Daha önce futbolcularından da maaş indirimi isteyen Bundesliga ekibi, şimdi de maçlarını oynadığı stat için belediyeye başvurdu.

E.Frankfurt kulübü kiracısı olduğu stadyumun kirasında indirim başvurusunda bulundu.

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