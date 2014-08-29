Dortmund farkı koruyamadı!

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan rakiplerinden Borussia Dortmund'un 3-0 öne geçtiği mücadele 3-2 sona erdi.

SGL Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Borussia Dortmund 12. dakikada Marco Reus, 15. dakikada ise Sokratis Papastathopoulos'un golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda da başarılı oyununu sürdüren Borussia Dortmund, 79. dakikada Adrian Ramos ile farkı 3 çıkardı.



3-0'dan sonra bir anda oyunda hızlanan Augsburg, 83. dakikada Raul Marcelo Bobadilla ve 90. dakikada Tim Matavz ile golü bulsa da maçı berabere getirecek golü bulamadı ve maç Borussia Dortmund'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi Augsburg'da milli futbolcumuz Halil Altıntop, 90 dakika oyunda kaldı. Sezonun ilk haftasında Bayer Leverkusen'e sahasında 2-0 yenilen Borussia Dortmund ligde maç fazlasıyla 3 puanla 6. sıraya yükselirken, henüz puanı bulunmayan Augsburg ise 18. ve son sırada kaldı.