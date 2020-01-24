Dortmund-Köln maçının heyecanı Misli.com'da

Bu istatistiklere dikkat!

Dortmund’un son 10 lig maçının 9’u 2,5 Üst bitti.

Aralarında oynadıkları son 5 maçın 3’ü Dortmund üstünlüğü ile bitti (2B).

Köln 4 maçtır kazanıyor.

Öne Çıkan Bahisler

Misli.com’da günün en popüler maçlarından biri olan B. Dortmund – Köln karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i ev sahibinin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Berkay Tokgöz’ün yorumu

Bundesliga’da 19.Haftanın perdesi Signal Iduna Park’ta açılıyor. Geçen hafta Haland’ın muhteşem performansıyla kazanan B.Dortmund’un konuğu Köln. Dortmund Bundesliga’da iç sahada yenilgi almayan tek takım ve oldukça formdalar. Konuk ekip Köln ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Dortmund’un ilk yarıdan işi bitireceğini düşünüyorum. İY:1.