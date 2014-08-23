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23.08.2014 - 21:13 | | SKORER

Dortmund neye uğradığını şaşırdı!

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildi.

Dortmund neye uğradığını şaşırdı!
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Dortmund neye uğradığını şaşırdı!
Dortmund neye uğradığını şaşırdı!
Dortmund neye uğradığını şaşırdı!
Dortmund neye uğradığını şaşırdı!Haberin Tüm Fotoğrafları

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'e 2-0 yenildi. Maçın ilk golü 8. saniyede geldi ve Bundesliga tarihine geçti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmanın henüz 8. saniyesinde Bayer Leverkusen golü buldu. Santradan hızlı çıkan Bayer Leverkusen, Karim Bellarabi'nin attığı golle öne geçti: 1-0

Karşılaşmanın ikinci golü ise 90+5. dakikada geldi. Bayer Leverkusen'de Stefan Kiessling takımının ikinci golünü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi: 2-0

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen Bundesliga'ya 3 puanla başlamış oldu. Borussia Dortmund ise henüz puanla tanışamadı.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg deplasmanına konuk olacak. Bayer Leverkusen ise sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak.

Bundesliga'nın 1. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim - FC Augsburg: 2-0
Hannover 96 - Schalke 04: 2-1
Hertha Berlin - Werder Bremen: 2-2
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: 1-0
FC Köln - Hamburg: 0-0

Bundesliga'da SC Paderborn-Mainz 05 ve Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart karılaşmaları oynanacak.

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