Dortmund, Schürrle'yi resmen açıkladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Wolfsburg forması giyen Andre Schürrle 'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Andre Schürrle ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Milli futbolcunun alacağı ücret konusunda açıklama yapılmadı.

İmza töreninin ardından konuşan Alman oyuncu, "Borussia Dortmund Avrupa'nın en büyük takımlarından biri. Ayrıca çok güçlü ve heyecan verici bir takım. Borussia Dortmund ile başarıya ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya forması ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Schürrle, Bundesliga'da çıktığı 174 maçta ise 48 gol attı.

Borussia Dortmund Schürrle'den önce de Mario Götze ve Sebastian Rode (Bayern Münih), Marc Bartra (Barcelona), Emre Mor (Nordsjaelland), Ousmane Dembele (Rennes), Mikel Merino (Osasuna) ile Raphael Guerreiro'yu (Lorient) kadrosuna katmıştı.