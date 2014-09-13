Dortmund tribünlerinden Çarşı'ya destek!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü taraftar grubu Çarşı üyelerinden 35 kişinin Gezi Parkı olaylarında "hükümeti yıkmaya teşebbüs" ettikleri iddiasıyla 'müebbet hapis' istemiyle yargılanması, Bundesliga'da da büyük yankı uyandırdı.



Borussia Dortmun d'un bugün Freiburg ile oynadığı maçta Dortmund taraftarları Türkçe pankartlar açarak Çarşı'ya destek verdi.Sosyal paylaşım sitesi twitter da pankartların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar, pankartları sarı siyahlı takımın en ateşli taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde açtı. Açılan Türkçe pankartlarda şu ifadeler kullanıldı:



"Çarşı ultras, yolunuz için savaşın"



“Asla pes etmeyin”



“Ultras için özgürlük, Türkiye de dahil”