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HaberlerDünya Kupası Haberleri Dortmund Üniversitesi'ne göre şampiyon Almanya!
15.06.2018 - 16:09 |

Dortmund Üniversitesi'ne göre şampiyon Almanya!

4 yıl aradan sonra Dünya Kupası ziyafeti geri geldi. Turnuva henüz başlamış olsa da kupayı kimin alacağı soruları futbolseverlerce sorulmaya başlandı.

Dortmund Üniversitesi'ne göre şampiyon Almanya!
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4 yıl aradan sonra Dünya Kupası ziyafeti geri geldi. Turnuva henüz başlamış olsa da kupayı kimin alacağı soruları futbolseverlerce sorulmaya başlandı.

Dortmund Üniversitesi bu konuyu bilimsel bir yaklaşımla ele aldı ve oluşturdukları yapay zeka sistemiyle bir tahmin yürüttü. Yapılan tahminde final Brezilya-Almanya arasında, kupanın sahibi ise Almanya

Dortmund Üniversitesine göre şampiyon Almanya

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