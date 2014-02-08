Dortmund Werder Bremen'i topa tuttu!

Bundesliga'nın 20.haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği inişli çıkışlı performansla zirve yarışından uzak kalan sarı - siyahlı ekip, zorlu Werder deplasmanından farklı galip ayrılarak puanını 39'a yükseltti.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 85'te Lewandowski, 41 ve 62'de Mkhtaryan, 48'de Friedrich kaydetti. Ev sahibi Werder'in tek sayısı ise 89'da Levent Ayçiçek'ten geldi.