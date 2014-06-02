Dortmund yeni golcüsüne imzayı attırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, İtalya Birinci Ligi Seria A takımlarından Torino'da forma giyen Ciro Immobile'yi 2019 yılına kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Serie A'nın gol kralı Immobile'nin Borussia Dortmund takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Borussia Dortmund'un menajeri Michael Zorc, Ciro Immobile ile hareketli ve dinamik bir forvet oyuncuyu transfer ettiklerini belirterek, "Immobile etkileyici bir şekilde Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde kendini ispatladı" ifadesini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Borussia Dortmund Kulübü'nün, Immobile'yi 18,5 milyon avroya transfer etti.

Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, takımdan ayrılan ve gelecek sezon Bayern Münih'te forma giyecek Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski'nin yerine transfer yapmış oldu.

Borussia Dortmund daha önce de Hertha Berlin'den 9 milyon avroya Adrian Ramos'u renklerine bağlamıştı.