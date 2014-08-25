Dortmund'a Leverkusen şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2014-2015 sezonunun açılış karşılaşmasında, son iki yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 2-1 yendi.

Münih'teki Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Wolfsburg'u Thomas Müller ve Arjen Robben'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibin tek golü eski Bayern Münihli oyuncu Ivica Olic'ten geldi. Bavyera ekibinin üstün oynadığı ve çok sayıda gol pozisyonu yakaladığı karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala, Wolfsburglu Malanda'nın kısa mesafeden topu boş kaleye atamaması maçın en dikkat çekici pozisyonu oldu.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund, sahasında Bayer Lerverkusen'e 2-0 yenildi. Karşılaşmanın 9. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Fas asıllı Karim Bellarabi, Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydetti. Kırmızı-siyahlı ekibin ikinci golünü ise maçın uzatma dakikalarında Stefan Kiessling attı.

Bayer Leverkusen, ilk hafta karşılaşmaları sonunda Halil Altıntop'un takımı Augsburg'u 2-0 mağlup eden Hoffenheim ile birlikte birinci sırayı paylaşıyor. Paderborn sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hannover 96 da sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bundesliga'nin ilk haftasında 4 karşılaşmanın berabere tamamlanması dikkati çekti.

Bundesliga'da 1. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih - Wolfsburg: 2-1 Hoffenheim - Augsburg: 2-0 Hannover 96 - Schalke 04: 2-1 Hertha Berlin - Werder Bremen: 2-2 Eintracht Frankfurt - Freiburg: 1-0 Köln - Hamburg: 0-0 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: 0-2 Paderborn - Mainz 05: 2-2 Borussia Mönchengladbach - Stuttgart: 1-1

Puan durumu

1. Hoffenheim 1 1 0 0 2 0 3

2. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2 0 3

3. Bayern Münih 1 1 0 0 2 1 3

4. Hannover 96 1 1 0 0 2 1 3

5. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1 0 3

6. Mainz 05 1 0 1 0 2 2 1

7. Hertha Berlin 1 0 1 0 2 2 1

8. Paderborn 1 0 1 0 2 2 1

9. Werder Bremen 1 0 1 0 2 2 1

10. Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 1 1 1

11. Stuttgart 1 0 1 0 1 1 1

12. Köln 1 0 1 0 0 0 1

13. Hamburg 1 0 1 0 0 0 1

14. Schalke 04 1 0 0 1 1 2 0

15. Wolfsburg 1 0 0 1 1 2 0

16. Freiburg 1 0 0 1 0 1 0

17. Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 2 0

18. Augsburg 1 0 0 1 0 2 0

2. haftanın programı

29 Ağustos Cuma: Augsburg - Borussia Dortmund

30 Ağustos Cumartesi: Hamburg - Paderborn Bayer Leverkusen - Hertha Berlin Stuttgart - Köln Werder Bremen - Hoffenheim Wolfsburg - Eintracht Frankfurt Schalke 04 - Bayern Münih

31 Ağustos Pazar: Mainz 05 - Hannover 96 Freiburg - Borussia Mönchengladbach