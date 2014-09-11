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11.09.2014 - 13:25 | | AA

Dortmund'da Blaszczykowski de sakatlandı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Borussia Dortmund'un Polonyalı futbolcusu Jakub Blaszczykowski, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Dortmund'da Blaszczykowski de sakatlandı!
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Alman basınında yer alan haberlerde, geçen sezon ocak ayında Borussia Dortmund'un Augusburg ile oynadığı karşılaşma esnasında sağ diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süreli tedavisinin ardından sahalara dönmeyi planlayan Polonyalı milli futbolcunun arka adalesinde de yırtık tespit edildiği belirtildi.

Borussia Dortmund'ta 7 sezonda çıktığı 233 resmi maçta 32 gol ve 50 asistlik bir performans sergileyen Blaszczykowski'nin yeşil sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi.

Alman temsilcisinin yıldız isimleri milli futbolcu Nuri Şahin ve Marco Reus da son dönemde sakatlık problemleri yaşamıştı.

İlkay Gündoğan ekimde dönecek

Öte yandan, belindeki sakatlığı nedeniyle 13 aydır yeşil sahalara çıkamayan İlkay Gündoğan, Alman basınına yaptığı açıklamada, antrenmanlara başladığını ve form tutmaya çalıştığını, 1 Ekim'den itibaren oynayabilecek kapasiteye gelebileceğini söyledi.

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