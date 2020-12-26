Dortmund'da büyük krizi! Rakam ortaya çıktı...

Almanya ve Avrupa futbolunun koronavirüs kriziyle karşı karşıya kaldı. Pandemi öncesinde maç başı taraftar ortalaması en yüksek kulüp olan Dortmund son 9 aylık süreçte ciddi bir kayıp yaşadı. Maç günü gelirlerinden mahrum kalan sarı-siyahlılar kaybı duyurdu. Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasından dolayı Borussia Dortmund maç başına 5 milyon euro maç günü gelirini artık kazanamıyor. Geçen sezon maç günü gelirinde mart ayı sonrasında 44 milyon euro kayıp yaşayan Bundesliga ekibinin bu sezonki kaybının 85 milyon euroyu aşması hesaplanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde de Bundesliga kulüplerinin koronavirüs nedeniyle ürün satışlarında 38 milyon euro kayıp yaşadığı ve 2020-21 sezonu için ürün satışından 215 milyon euroluk gelir elde edeceği aktarıldı.