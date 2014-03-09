Dortmund'da büyük sevinç! Subotic dönüyor...

Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Borussia Dortmund'un 25 yaşındaki milli stoperi Neven Subotic, uzun bir süreden sonra antrenmanlara başladı.



Kasım ayında Wolfsburg'a karşı oynanan lig maçında ön çapraz bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilen ve sezonu kapattığı söylenen Borussia Dortmund'un Amerikan asıllı Sırp stoperi Subotic, resmi Instagram hesabında iyileştiğine dair bir antrenman videosu paylaşarak taraftarını ümitlendirdi. Sarı-siyahlı kulübün önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Subotic, Borussia Dortmund taraftarına, "Endişelenmeyin, daha da güçlenerek sahalara döneceğim" mesajını verirken dört aylık aranın ardından koşulara başladığını belirtti.



Alman kulübünün taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Borussia Dortmund'un Rus ekibi Zenit'i eleyeceğini varsayarak, Neven Subotic'in çeyrek final maçlarına yetişeceğini ümit ediyor.



Sırbistan Milli Takımı'nda düzenli olarak forma şansı bulan Borussia Dortmund'un 1,92 metrelik stoperinin, sarı-siyahlı kulüpte çıktığı 207 maçta 15 golü bulunuyor.