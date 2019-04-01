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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'da Hakimi sezonu kapattı
01.04.2019 - 15:00 | | AA

Dortmund'da Hakimi sezonu kapattı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Faslı futbolcu Achraf Hakimi sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Dortmund'da Hakimi sezonu kapattı
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund’un hafta sonu Wolfsburg’u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Hakimi'nin ayağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Faslı oyuncunun Madrid’de ameliyat edileceği ifade edilen açıklamada, Hakimi’nin sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.

Real Madrid’den kiralanan Hakimi, Wolfsburg’a karşı oynanan maçta 49. dakikada Abdou Diallo yerine oyuna girmiş, 74. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı.

Lider Borussia Dortmund, 6 Nisan Cumartesi günü en yakın takipçisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

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