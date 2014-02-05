Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'da Hummels şoku!
05.02.2014 - 20:02 |

Dortmund'da Hummels şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund oyuncusu Mats Hummels'in sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Dortmund'da Hummels şoku!
ABONE OL

Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, Hummels'in, Fortuna Düsseldorf maçında sağ ayağından sakatlandığı ifade edildi.

Yapılan muayenede Alman milli futbolcunun ayağında burkulma ve lif gerilmesinin tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli savunma oyuncusu ayak bileğindeki sakatlığı sebebiyle kasım ayından sonra Bundesliga'da ilk kez geçen hafta Eintracht Braunschweig takımına karşı forma giymişti.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber