05.02.2014 - 20:02 |
Dortmund'da Hummels şoku!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund oyuncusu Mats Hummels'in sakatlığı sebebiyle yaklaşık iki hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, Hummels'in, Fortuna Düsseldorf maçında sağ ayağından sakatlandığı ifade edildi.
Yapılan muayenede Alman milli futbolcunun ayağında burkulma ve lif gerilmesinin tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli savunma oyuncusu ayak bileğindeki sakatlığı sebebiyle kasım ayından sonra Bundesliga'da ilk kez geçen hafta Eintracht Braunschweig takımına karşı forma giymişti.