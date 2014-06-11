Dortmund'da Reus şoku!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Alman milli oyuncu Marco Reus, sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpte yapılan açıklamada, Reus'un geçen günlerde Borussia Dortmund'un doktoru Markus Braun tarafından muayene edildiği belirtildi. Yapılan muayenede sol ayak bileğinin üst tarafındaki "syndesmose" bağında yırtığın yanı sıra topuğundaki bağının da yırtık olduğunun tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Markus Braun'un başarılı oyuncunun yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceğini beklediği kaydedildi.

Reus, Almanya Milli Takımı'nın 2014 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için Brezilya gitmeden bir gün önce 6 Haziran'da Ermenistan ile oynadığı hazırlık maçında ikili mücadelede sakatlanmış, bunun üzerine milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Kicker dergisinin, Bundesliga'da oynayan 220 futbolcunun katılımıyla düzenlediği geleneksel ankette, sezonun en iyi futbolcusu seçilen Reus, 2013-2014 sezonunda oynadığı 30 karşılaşmada 16 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.