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09.03.2020 - 12:36 |

Dortmund'da sağ tarafın 'Hakimi'

Borussia Dortmund'un Real Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Achraf Hakimi şu ana kadar gıpta edilecek bir performansa imza attı.

Dortmund'da sağ tarafın 'Hakimi'
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Kiralık geldi, sezona damga vurdu... Dortmund'un Real Madrid'den kiralık olarak transfer ettiği Achraf Hakimi muhteşem bir performans gösterdi.

Bundesliga'da 25 maça çıkan ve 3 gol, 10 asistlik katkı sağlayan Hakimi, asıl zirvesine Şampiyonlar Ligi'nde ulaştı.

Sağ bek olmasına rağmen görev aldığı 7 Devler Ligi maçında 4 gol atan Faslı futbolcu takımına bir forvet katkısı sağladı.

Tüm kulvarlar işin içine dahil edildiğinde 36 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki yıldız toplam 7 gol, 10 asiste ulaşmış oldu.

Hakimi'nin bu performansı Real Madrid'li taraftarlardan da yönetime tepki hakim. Gözden çıkarılan ve Alman ekibine kiralık gönderilen Hakimi için önümüzdeki sene kesinlike kadroda bulunması yönünde yorumlar yapıldı.

Dortmundda sağ tarafın Hakimi

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