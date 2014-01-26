Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'da şok! Blaszczykowski sezonu kapattı
26.01.2014 - 17:22 | | BERLİN (AA)

Dortmund'da şok! Blaszczykowski sezonu kapattı

lmanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Polonyalı kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Dortmund'da şok! Blaszczykowski sezonu kapattı
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Polonyalı kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund'un Augusburg takımına karşı oynadığı maçın 4. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki Polonyalı milli futbolcunun, sağ diz ön çapraz bağları koptu. Blaszczykowski, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından durumunu doğrulayarak, "Ne yazık ki tahminler doğru çıktı. Çapraz bağlarımda kopma var. Perşembe günü ameliyat olacağım ve sonra da zorlu tedavi süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan (sırt), Mats Hummels (ayak bileği) ve Neven Subotic'in (diz) ardından Blaszczykowski'nin de sakatlar kervanına eklenmesi teknik direktör Jürgen Klopp'u düşündürüyor.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber