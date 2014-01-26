Dortmund'da şok! Blaszczykowski sezonu kapattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Polonyalı kanat oyuncusu Jakub Blaszczykowski, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund'un Augusburg takımına karşı oynadığı maçın 4. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki Polonyalı milli futbolcunun, sağ diz ön çapraz bağları koptu. Blaszczykowski, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından durumunu doğrulayarak, "Ne yazık ki tahminler doğru çıktı. Çapraz bağlarımda kopma var. Perşembe günü ameliyat olacağım ve sonra da zorlu tedavi süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan (sırt), Mats Hummels (ayak bileği) ve Neven Subotic'in (diz) ardından Blaszczykowski'nin de sakatlar kervanına eklenmesi teknik direktör Jürgen Klopp'u düşündürüyor.