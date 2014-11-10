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10.11.2014 - 14:05 | | DORTMUND (AA)

Dortmund'da Sokratis iki hafta yok

Borussia Dortmund'da Sokratis iki hafta yok

Dortmund'da Sokratis iki hafta yok
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un Yunan savunmacısı Sokratis Papastathopoulos, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Borussia Dortmund takımının doktoru Markus Braun tarafından kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sokratis'in Borussia Mönchengladbach'a karşı 1-0 kazanılan maçta baldır kemiğinden (fibula) sakatlandığı ve iki hafta forma giyemeyeceği duyuruldu. Sokratis'in 22 Kasım'da ligde Paderborn ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacağı, 26 Kasım'da Londra'da Arsenal ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

Borussia Dortmund'un Borussia Mönchengladbach'ı konuk ettiği 11. hafta maçının 82. dakikasında Andre Hahn ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Sokratis, yerini Matthias Ginter'e bırakmıştı.

Sokratis Papastathopoulos, geçen hafta Galatasaray karşısında 4-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımının ikinci golüne imza atmıştı.

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