Dortmund'da Zlatan çılgınlığı!

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FIFA Ballon d'Or ödül töreninde Jürgen Klopp ile Zlatan Ibrahimovic arasında geçen dialoğun ardından heyecanlanan ve Ibrahimovic hayalleri kuran Borussia Dortmund taraftarı kendi aralarında bir kampanya başlattı. Dortmund formalarına Ibrahimovic ismi yazan taraftarlar resim çekilerecek kulübe seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

İşte ödül töreninde Klopp ile Ibrahimovic arasında yaşanan o dialog;