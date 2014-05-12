Dortmund'dan seyirci rekoru!

Borussia Dortmund Kulübü'nden yapılan açıklamada, Signal Iduna Stadı'nda, Borussia Dortmund takımının 17 Bundesliga, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi , 1 Almanya Kupası ve 1 Süper Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 24 karşılaşmanın oynandığı belirtildi.

Açıklamada, bu karşılaşmalara toplam 1 milyon 855 bin 156 seyircinin geldiği ve bu alanda yeni bir rekor kırıldığı ifade edildi. Geçen sezon 1 milyon 841 bin 258 futbolseverin sarı-siyahlı ekibin maçlarını izlediği de açıklamada yer aldı.

Bayern Münih'in ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'un, Bundesliga maçlarına bu sezon ortalama 80 bin 291 seyircinin geldiği, geçen sezon bu ortalamanın 80 bin 543 olduğuna dikkat çekildi.

Bu azalmanın misafir takımın kendisine verilen kontenjanı kullanmamasından ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, bunun yanı sıra Schalke 04'e karşı oynanan ''Ruhr derbisinde'' güvenlik sebeplerinden dolayı seyircilere 80 bin 645 yerine, 77 bin 600 yer ayrıldığı kaydedildi.