31.01.2014 - 23:37 |
Dortmund'u Aubameyang sırtladı
Bundesliga'nın 19.haftasında Borussia Dortmund, ligin zayıf ekiplerinden Braunshweig'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
SKORER
Bundesliga'nın 19.haftasında Borussia Dortmund, ligin zayıf ekiplerinden Braunshweig'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu sezon ligde sergilediği inişli çıkışlı performansla zirvenin uzağında kalan sarı - siyahlılar, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısınd aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkardı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 65'te Aubameyang kaydetti. Ev sahibi Braunsweigh'în tek sayısı ise 54'te Kessel'den geldi.