Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'u Aubameyang sırtladı
31.01.2014 - 23:37 |

Dortmund'u Aubameyang sırtladı

Bundesliga'nın 19.haftasında Borussia Dortmund, ligin zayıf ekiplerinden Braunshweig'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Dortmund'u Aubameyang sırtladı
ABONE OL

SKORER

Bundesliga'nın 19.haftasında Borussia Dortmund, ligin zayıf ekiplerinden Braunshweig'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sezon ligde sergilediği inişli çıkışlı performansla zirvenin uzağında kalan sarı - siyahlılar, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısınd aldığı galibiyetle puanını 36'ya çıkardı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 65'te Aubameyang kaydetti. Ev sahibi Braunsweigh'în tek sayısı ise 54'te Kessel'den geldi.

Dortmundu Aubameyang sırtladı

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber