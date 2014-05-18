18.05.2014 - 13:32 |
Dortmund'u kupadan eden karar!
Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan Almanya Kupası Finali'nde 68. dakikada Borussia Dortmund'un buz gibi golü hakem tarafından skandal kararla iptal edildi.
Almanya Kupası'nda hakem Meyer'in verdiği skandal karar, Dortmund'un kupayı kaybetmesine neden oldu.
Karşılaşma 0-0 sürerken gelişen bir Dortmund atağında Hummels'in vuruşunda Dante topu son anda uzaklaştırdı. Görüntünün tekrarı izlendiğinde topun tamamının kale çizgisini geçtiği açıkça görülüyor. Ancak hakem Florian Meyer topun tamamının çizgiyi geçmediğini savundu.
Pozisyonun başlangıcında ise ofsayt tartışması yaşandı. Karşılaşmayı uzatmalarda Bayern Münih 2-0 kazanarak Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.
İşte o pozisyon