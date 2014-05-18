Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'u kupadan eden karar!
18.05.2014 - 13:32 |

Dortmund'u kupadan eden karar!

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan Almanya Kupası Finali'nde 68. dakikada Borussia Dortmund'un buz gibi golü hakem tarafından skandal kararla iptal edildi.

Dortmund'u kupadan eden karar!
ABONE OL

Almanya Kupası'nda hakem Meyer'in verdiği skandal karar, Dortmund'un kupayı kaybetmesine neden oldu.
Karşılaşma 0-0 sürerken gelişen bir Dortmund atağında Hummels'in vuruşunda Dante topu son anda uzaklaştırdı. Görüntünün tekrarı izlendiğinde topun tamamının kale çizgisini geçtiği açıkça görülüyor. Ancak hakem Florian Meyer topun tamamının çizgiyi geçmediğini savundu.
Pozisyonun başlangıcında ise ofsayt tartışması yaşandı. Karşılaşmayı uzatmalarda Bayern Münih 2-0 kazanarak Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.
İşte o pozisyon
Dortmundu kupadan eden karar

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber