Dortmund'u Nuri kurtaramadı

SKORER

Almanya 1.Futbol Ligi Bundesliga'nın 19.haftasında B.Dortmund, Signal İduna Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

İki kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak zirveden iyice uzaklaşan bu skorla 33 puanda kaldı. Konuk ekip Augsburg ise kritik deplasmandan puan çıkartarak 25 puanla 9.sırada yer aldı.

Dortmund'un gollerini 5.dakikada Bender ve 66.dakikada Nuri Şahin kaydederken Augsburg'un golleri 56'da Bender (k.kalesine ) ve 72.dakika Ji Dong Won'dan geldi.