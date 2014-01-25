Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Dortmund'u Nuri kurtaramadı
25.01.2014 - 18:57 |

Dortmund'u Nuri kurtaramadı

Almanya 1.Futbol Ligi Bundesliga'nın 19.haftasında B.Dortmund, Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

Dortmund'u Nuri kurtaramadı
ABONE OL

SKORER

Almanya 1.Futbol Ligi Bundesliga'nın 19.haftasında B.Dortmund, Signal İduna Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Augsburg ile 2-2 berabere kaldı.

İki kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak zirveden iyice uzaklaşan bu skorla 33 puanda kaldı. Konuk ekip Augsburg ise kritik deplasmandan puan çıkartarak 25 puanla 9.sırada yer aldı.

Dortmund'un gollerini 5.dakikada Bender ve 66.dakikada Nuri Şahin kaydederken Augsburg'un golleri 56'da Bender (k.kalesine ) ve 72.dakika Ji Dong Won'dan geldi.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber