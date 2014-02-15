Dortmund'un golcüleri var!

Bundesliga'nın 21.haftasında Borussia Dortmund, golcülerinin ön plana çıktığı karşılaşamda E.Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 21'de Aubameyang, 47'de penaltıdan Lewandowski ile 68'de Jojic kaydetti.

LEWANDOWSKİ'DEN ÖLÜMCÜL ASİST

Bu galibiyetle Dortmund puanını 42'ye çıkarıp 2.sıradaki Leverkusen'e bir puan daha yaklaştı. Konuk ekip Frankfurt ise 21 puanla 12.sırada yer aldı.