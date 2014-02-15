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15.02.2014 - 18:37 |

Dortmund'un golcüleri var!

Bundesliga'nın 21.haftasında Borussia Dortmund, golcülerinin ön plana çıktığı karşılaşamda E.Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Dortmund'un golcüleri var!
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Bundesliga'nın 21.haftasında Borussia Dortmund, golcülerinin ön plana çıktığı karşılaşamda E.Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 21'de Aubameyang, 47'de penaltıdan Lewandowski ile 68'de Jojic kaydetti.

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Dortmundun golcüleri var

Bu galibiyetle Dortmund puanını 42'ye çıkarıp 2.sıradaki Leverkusen'e bir puan daha yaklaştı. Konuk ekip Frankfurt ise 21 puanla 12.sırada yer aldı.

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