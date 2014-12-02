Dortmund'un kâbus günleri

2000’li yılların başında iflas bayrağı çektikten sonra adeta küllerinden doğan ve Jurgen Klopp idaresinde geçtiğimiz son 4 yılda Avrupa’ya örnek gösterilen Borussia Dortmund, bu sezon çöküş yaşadı. Bundesliga’da son sıraya inen sarı-siyahlılar tarihinin en kötü günlerini geçirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başarsalar da ligdeki kötü görüntüyle dibe çöktüler.

Son durum hakkında bir açıklama yapan Klopp, “Daha iyisini yapacak biri varsa kimsenin önünü tıkamam. Fakat daha iyi bir çözüm bulmadan buradan da gitmem” dedi. Almanya’da sosyal medyada da alay konusu olan Dortmund’un ‘BVB 09’ olan logosu ‘BVB 18’ olarak değiştirilerek son sırada olmalarına gönderme yapıldı.

Öte yandan Bild gazetesi, sarı-siyahlı kulübün yaşadığı kaosu istatistiklere döktü. Çıkarılan rakamlarla kulübün sorunları gözler önüne serildi.

Notlarla hayal kırıklığı

- Ağustos 2007’den sonra ilk kez son sıraya indiler.

- Son 4 yılda Dortmund hiç bu kadar yenilgi almamıştı bir sezonda.

- İlk 13 maçta hiç bu kadar mağlubiyet yoktu.

- 51 yılın 29’unda 13. haftayı son sırada geçiren takımlar küme düştü. Dortmund’un ihtimali yüzde 57

- En son 1985-86 sezonunda bu kadar kötü başlamışlardı.

- 29 yıl içerisinde ilk kez 13. haftayı son sırada geçtiler.

- En son 1985-86 sezonunda ligi küme düşme play-off’unda tamamladılar.