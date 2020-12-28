Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a sözleşme resti!
28.12.2020 - 09:18 | | Takvim

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a sözleşme resti!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a sözleşme resti!
ABONE OL

Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro garantisi verdiği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

Dorukhan'ın 1.5 milyon Euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'e damga vurdular! Herkesin konuştuğu transfer...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almanya'da Alexander Sörloth'a bir darbe daha! Gündemden düşmüyor...

Dorukhan Toközden Beşiktaşa sözleşme resti

En Çok Ben Bilirim: Dorukhan vs. Necip

Atiba'dan çocuklarına şınav dersi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Giresunspor seriye bağladı
    Giresunspor seriye bağladı
  2. Deplasmanda yüzü gelmiyor
    Deplasmanda yüzü gelmiyor
  3. Beşiktaş'ta Adem Ljajic belirsizliği!
    Beşiktaş'ta Adem Ljajic belirsizliği!
  4. Lazio'dan flaş transfer! Muriqi derken...
    Lazio'dan flaş transfer! Muriqi derken...
  5. Dorukhan'dan sözleşme resti
    Dorukhan'dan sözleşme resti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berke Özer: Mutlaka İngiltere'de olacağım

Berke Özer: Mutlaka İngiltere'de olacağım

Kayserispor'da Fernandes kadroya alınmadı

Kayserispor'da Fernandes kadroya alınmadı

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet