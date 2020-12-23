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23.12.2020 - 00:08 |

Dorukhan Toköz'den flaş Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.

Dorukhan Toköz'den flaş Fenerbahçe hamlesi!
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Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı “+3 haftaya da inşallah” paylaşımını Instagram’dan kaldırdı. 24 yaşındaki oyuncunun adı yaz transfer sezonundan bu yana Fenerbahçe ile anılıyor. Dorukhan bu sezon Beşiktaş ile 14 maça çıktı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve Ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip... Dorukhan bonservissiz şekilde başka bir kulübe imza atarsa, yeni kontrat sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Eğer herhangi bir takım oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda...

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Dorukhan Toközden flaş Fenerbahçe hamlesi

Dorukhan Toközden flaş Fenerbahçe hamlesi

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