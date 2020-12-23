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HaberlerBeşiktaş Haberleri Dorukhan Toköz'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi!
23.12.2020 - 07:21 |

Dorukhan Toköz'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi!

Beşiktaş ile olan yeni sözleşme pazarlıkları arap saçına dönen futbolcu Dorukhan Toköz'den flaş Fenerbahçe hamlesi geldi.

Dorukhan Toköz'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi!
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Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı “+3 haftaya da inşallah” paylaşımını Instagram’dan kaldırdı. 24 yaşındaki oyuncunun adı yaz transfer sezonundan bu yana Fenerbahçe ile anılıyor.

Dorukhan bu sezon Beşiktaş ile 14 maça çıktı. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve Ocak ayından itibaren istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip.

Dorukhan bonservissiz şekilde başka bir kulübe imza atarsa, yeni kontrat sezon sonundan itibaren geçerli olacak. Eğer herhangi bir takım oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak isterse Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek zorunda.

Konuyla ilgili haberlerin çıkmasının ardından Dorukhan daha önce bu yaptığı paylaşımı arşivden çıkararak hesabına tekrar yükledi.

Dorukhan Toközden şaşırtan Fenerbahçe hamlesi

Dorukhan Toközden şaşırtan Fenerbahçe hamlesi

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