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HaberlerBeşiktaş Haberleri Dorukhan'dan menajerine: "Bana Avrupa'da kulüp bul"
25.01.2021 - 11:53 | | Sporx

Dorukhan'dan menajerine: "Bana Avrupa'da kulüp bul"

Beşiktaş'la henüz bir anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz'ün, menajerinden kendisine Avrupa'dan kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın iç transferde henüz anlaşma sağlayamadığı Dorukhan Toköz'ün, menajerinden Avrupa'dan kulüp bulmasını istediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların teklifi ile oyuncunun isteği arasındaki farkın 5 milyon TL olduğu vurgulanırken, Dorukhan da önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğunu tekrarladı.

Beşiktaş'ın bu transferde artık tek umudu, 24 yaşındaki orta sahanın, Avrupa'dan beklediği teklifi bulamaması olacak. Dorukhan da Avrupa olmazsa Beşiktaş'ta kalacağını yönetime iletmiş durumda.

Dorukhandan menajerine: Bana Avrupada kulüp bul

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