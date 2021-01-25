Dorukhan'dan menajerine: "Bana Avrupa'da kulüp bul"

Beşiktaş'ın iç transferde henüz anlaşma sağlayamadığı Dorukhan Toköz'ün, menajerinden Avrupa'dan kulüp bulmasını istediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların teklifi ile oyuncunun isteği arasındaki farkın 5 milyon TL olduğu vurgulanırken, Dorukhan da önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğunu tekrarladı.

Beşiktaş'ın bu transferde artık tek umudu, 24 yaşındaki orta sahanın, Avrupa'dan beklediği teklifi bulamaması olacak. Dorukhan da Avrupa olmazsa Beşiktaş'ta kalacağını yönetime iletmiş durumda.