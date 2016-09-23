Douglas: "Trabzon'dan 3 puanla döneceğiz"

Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 4 maçta 1 galibiyet aldıklarını, 3 de beraberlik elde ettiklerini hatırlattı. Birbirinden zorlu maçlar oynamalarına rağmen henüz kaybetmediklerini belirten Douglas, bu durumun ilk haftalar için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Ligin 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacaklarını anımsan Douglas, "Çok zor bir maç olacak. Trabzonspor büyük bir kulüp. Onlar da şu an zor durumda. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize güveniyoruz ve hazırlıklıyız. Elimizden geleni yapıp, 3 puanı alacağız." diye konuştu.

"Bizden daha fazlasını beklemeleri normal"

Geçen yıl "rüya" gibi bir sezon geçirdiklerine dikkati çeken Douglas, şöyle devam etti:

"Bu yıl hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Yeni gelen arkadaşlarımızla kaynaşmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın bize dediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Avrupa'da da farklı tecrübeler edindik. Gelişmeye odaklanıp, daha iyi oynamaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Bizden daha fazlasını beklemeleri gayet normal. Kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda bir kez daha Avrupa kupalarına katılma şansı elde etmek istiyoruz."

"Rekabet çok önemli"

Douglas, sezonun ilk haftalarında forma şansı bulamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İçerideki rekabet takımın gelişimine katkı sağladığı sürece çok önemlidir. Başlarda hayal kırıklığına uğradım. Hazırlık sürecinde sakatlık geçirdim ve oynamaya hazır değildim. Daha sonra şans buldum ve iyi de değerlendirdim. İnşallah bu durumu devam ettiririm."

27 yaşındaki İskoç sol bek oyuncusu Barry Douglas, geçen sezon devre arasında Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer edilmişti.