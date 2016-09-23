Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Douglas: "Trabzon'dan 3 puanla döneceğiz"
23.09.2016 - 12:34 | | AA

Douglas: "Trabzon'dan 3 puanla döneceğiz"

Atiker Konyasporlu futbolcu BarryDouglas, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi.

Douglas: "Trabzon'dan 3 puanla döneceğiz"
ABONE OL

Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 4 maçta 1 galibiyet aldıklarını, 3 de beraberlik elde ettiklerini hatırlattı. Birbirinden zorlu maçlar oynamalarına rağmen henüz kaybetmediklerini belirten Douglas, bu durumun ilk haftalar için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Ligin 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacaklarını anımsan Douglas, "Çok zor bir maç olacak. Trabzonspor büyük bir kulüp. Onlar da şu an zor durumda. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize güveniyoruz ve hazırlıklıyız. Elimizden geleni yapıp, 3 puanı alacağız." diye konuştu.

"Bizden daha fazlasını beklemeleri normal"

Geçen yıl "rüya" gibi bir sezon geçirdiklerine dikkati çeken Douglas, şöyle devam etti:

"Bu yıl hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Yeni gelen arkadaşlarımızla kaynaşmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın bize dediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Avrupa'da da farklı tecrübeler edindik. Gelişmeye odaklanıp, daha iyi oynamaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Bizden daha fazlasını beklemeleri gayet normal. Kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda bir kez daha Avrupa kupalarına katılma şansı elde etmek istiyoruz."

"Rekabet çok önemli"

Douglas, sezonun ilk haftalarında forma şansı bulamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İçerideki rekabet takımın gelişimine katkı sağladığı sürece çok önemlidir. Başlarda hayal kırıklığına uğradım. Hazırlık sürecinde sakatlık geçirdim ve oynamaya hazır değildim. Daha sonra şans buldum ve iyi de değerlendirdim. İnşallah bu durumu devam ettiririm."

27 yaşındaki İskoç sol bek oyuncusu Barry Douglas, geçen sezon devre arasında Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer edilmişti.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber