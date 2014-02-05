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05.02.2014 - 16:32 |

Draxler ayrılacak mı? Açıklama...

Schalke 04'ün denetleme kurulu başkanı Clemens Tönnies, genç oyuncu Julian Draxler'in takımda kalması için çalıştığını söyledi.

Draxler ayrılacak mı? Açıklama...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'ün denetleme kurulu başkanı Clemens Tönnies, genç oyuncu Julian Draxler'in takımda kalması için çalıştığını söyledi.

Tönnies, Düsseldorf kentinde düzenlenen "Spor ve İş" adlı etkinlikte yaptığı açıklamada, Schalke 04'ün büyük bir kulüp olduğunu ancak kendilerinden daha büyük kulüplerin de bulunduğunu belirterek, genç oyuncuların bu takımlara gitme konusunda sürekli yolu kapatmak istemediklerini ifade etti.

Draxler'e 1-2 yıl daha Schalke'de kalmasının doğru olacağını anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Tönnies, "Draxler ile sürekli bağlantıdayım. Takımda kalması için mücadele ediyorum" dedi.

Tönnies, Draxler ile İngiltere'den özellikle Arsenal takımının ilgilendiğini dile getirerek, Schalke 04 ile 2018 yılına kadar kontratı bulunan Draxler'in sözleşmesinde 45,5 milyon avro transfer bedeli ödenmesi durumunda serbest kalabileceğine dair maddenin bulunduğu hatırlattı.

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