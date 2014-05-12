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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Draxler'dan transfer açıklaması!
12.05.2014 - 15:20 | | AA

Draxler'dan transfer açıklaması!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te oynayan genç oyuncu Julian Draxler, gelecek sezon Schalke'de kalacağını söyledi.

Draxler'dan transfer açıklaması!
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Draxler, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, başka bir takıma gitme düşüncesinin olmadığını ifade etti. Bu konuda yine de spekülasyonlar olabileceğine işaret eden 20 yaşındaki Draxler, ''Büyük bir olasılıkla gelecek sezon da burada oynayacağım'' ifadesini kullandı.

Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan Schalke 04 ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Draxler'in kontratında 45,5 milyon euro transfer bedeli ödenmesi durumunda serbest kalacağına ilişkin bir madde bulunuyor.

Draxler, Bundesliga'da oynadığı 101 maçta 15 gol atarken, bu sezon forma giydiği 26 maçta 2 gol kaydetti.

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