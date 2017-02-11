Draymond Green'den tarihi "triple-double"

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, FedExForum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı baştan sona üstün bir oyunun ardından 122-107 mağlup ederek sezonun 45'inci galibiyetini aldı.

Son 10 maçının 8'ini kazanan Warriors'ta Klay Thompson 36, Kevin Durant 24, Andre Iguodala 22, Stephen Curry 18 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Draymond Green ise ilginç bir istatistiğe ulaştı.

Karşılaşmayı 4 sayıyla tamamlayan Green, buna rağmen 12 ribaunt, 10 asist ve 10 top çalmayla "triple-double" yapmayı başardı. ABD'li oyuncu, 10 sayıya ulaşmadan triple-double yapmayı başaran ilk oyuncu olarak NBA tarihine adını yazdırdı.

Sezonun 23'üncü mağlubiyetini alan Grizzlies'ta Mike Conley 20 sayı ve 9 asist, Marc Gasol 17 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist, Zach Randolph ise 17 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

Miami Heat 13'te 13 yaptı

Sezona kötü bir başlangıç yaparak ligin son sıralarına gerilemesine rağmen sonradan açılan Miami Heat, üst üste 13. galibiyetini deplasmanda Brooklyn Nets'i 108-99 mağlup ederek aldı.

Sezonun 24. galibiyetini alan ve Doğu Konferansı'nda orta sıralara kadar yükselen Heat'te James Johnson 26 sayı ve 8 ribaunt, Goran Dragic 21, Tyler Johnson 18 sayı attı.

Üst üste 12'nci mağlubiyetini alarak ligin son sırasına demir atan Nets'te Brook Lopez 30 sayı ve 8 ribaunt, Randy Foye 15, Bojan Bogdanovic 10 sayı üretti.

Jokic kariyer rekoru kırdı

Madison Square Garden'da oynanan günün çekişmeli mücadelesinde, Denver Nuggets, konuk olduğu New York Knicks'i 131-123'lük skorla geçti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 40 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde baş rolü oynarken, kariyerinin sayı rekorunu da kırdı. Wilson Chandler 19, Gary Harris ve Jameer Nelson 16'şar, Will Barton ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 33. mağlubiyetini alan Knicks'te Carmelo Anthony 33, Kristaps Porzingis 17, Kyle Q'Quinn 16, Courtney Lee 15 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Miami Heat: 99-108

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 92-103

New York Knicks-Denver Nuggets: 123-131

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 107-122

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 114-122

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 106-122

Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-107

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 115-97

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 108-107