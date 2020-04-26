Dries Mertens'in talipleri artıyor

Avrupada futbol sezonunun tekrardan ne zaman başlayacağı konuşulurken, transfer iddiaları da artarak devam ediyor. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek Belçikalı golcü Mertens de birçok takımın iştahını kabartmış durumda.

SON TALİP MONACO

32 yaşındaki forvete talip olan son takım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco oldu. Fransız ekibi, bu sezon Slimani ve Ben Yedder ikilisinden oldukça iyi verim alsa da Mertensin bonservisinin elinde olacak olması bu transfer için iddiaları güçlendiriyor.

INTER, MARTINEZE BAĞLI

Deneyimli futbolcuyla İtalyadan Roma ve Inter takımları da ilgileniyor. Özellikle Interin ismi başka takımlarla anılan Lautaro Martinezin takımdan ayrılması halinde yerine Mertensi transfer edebileceği konuşuluyor. Mavi-siyahlı ekip, Romelu Lukakunun yanında vatandaşı Mertensi transfer ederek etkili ikili oluşturabilir.

CHELSEA VE ROMANIN DA İLGİSİ VAR

Premier Lig ekiplerinden Chelseanin de Mertensi kadrosuna katabileceği belirtildi. İngiliz ekibinde, forvet oyuncusu Giroudun sözleşmesi sona eriyor. Bunun yanında teknik direktör Frank Lampardın da Chelsea yönetiminden forvet takviyesi istediği İngiliz basınında çıkan haberlerde yer alıyor. Öte yandan, başka bir Serie A ekibi Romanın da oyuncu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

ÇİN KULÜPLERİNİN DE RADARINDA

Sözleşmesi sona erecek Mertens için Çin kulüpleri de fırsat kolluyor. Bazı Çin kulüplerinin oyuncunun istekleri konusunda bilgi aldığı belirtildi.

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