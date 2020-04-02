Drogba'dan "aÅŸÄ±" tepkisi: "Afrika bir test laboratuvarÄ± deÄŸildir"

FildiÅŸi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, bir FransÄ±z televizyonunda yer alan "yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Afrika'da denenebileceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki ifadelere tepki gÃ¶sterdi.Â

Drogba, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ifadelerin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarÄ± deÄŸildir. Bu alÃ§altÄ±cÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeleri ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AfrikalÄ±larÄ±n kobay olarak gÃ¶rÃ¼lmesinin "iÄŸrenÃ§" olduÄŸunu belirten Drogba, AfrikalÄ± liderlerin vatandaÅŸlarÄ±nÄ± korumasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.Â

Drogba, "DÃ¼nya ekonomisine darbe vuran ve nÃ¼fusu kÄ±rÄ±p geÃ§iren bu Ã§Ä±lgÄ±n virÃ¼sten kendimizi kurtaralÄ±m." ifadesini kullandÄ±.Â

Fransa Ulusal SaÄŸlÄ±k ve TÄ±p AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ (INSERM) AraÅŸtÄ±rma DirektÃ¶rÃ¼ Camille Locht ile Cochin Hastanesi YoÄŸun BakÄ±m Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nÄ±n, bir televizyon kanalÄ±nda "Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Afrika'da denenmesini" Ã¶nermesi tepki Ã§ekmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU

Fransa'da, Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Afrika'da denenmesini isteyen doktorlara tepki

Fransa'da, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± geliÅŸtirilecek aÅŸÄ± ve ilaÃ§larÄ±n Afrika'da denenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen 2 doktorun ifadeleri tepkiye neden oldu.Â

Fransa'da saÄŸlÄ±k alanÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar yapan Ulusal SaÄŸlÄ±k ve TÄ±bbi AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ Genel DirektÃ¶rÃ¼ doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Åžefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19â€™a iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Mira, verem hastalÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvurulan BCG aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Kovid-19'a karÅŸÄ± etkili olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmayla ilgili, "EÄŸer kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± olabilirsem, ilk Ã¶nce bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± maskelerin, tedavilerin ve yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.Â

Mira, AIDS tedavisinde daha Ã¶nce Afrikaâ€™da "hayat kadÄ±nlarÄ±" Ã¼zerinde denemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Locht ise Mira'nÄ±n bu Ã¶nerisine karÅŸÄ±lÄ±k, "HaklÄ±sÄ±nÄ±z. Afrika'da BCG ile ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

Â DoktorlarÄ±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ± sosyal medyada yoÄŸun tepkilere neden oldu.Â

Eski EÄŸitim BakanÄ± Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bu aÃ§Ä±klamalar kabul edilemez. Ä°Ã§eriÄŸi de sÃ¶ylenme ÅŸekli de kabul edilemez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Vallaud-Belkacem, GÃ¶rsel Ä°ÅŸitsel YÃ¼ksek Konseyine bu konuda baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â

Gazeteci Sihame Assbague de "SÃ¶mÃ¼rge bitmedi. Televizyon programÄ±na katÄ±lan 2 doktor insanlarÄ±n hayatlarÄ± Ã¼zerinde hiyerarÅŸi oluÅŸturuyor. Bu Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ktÄ±r. Onlar barbardÄ±r. Bu aÃ§Ä±klamalar sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸin devamÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.