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28.08.2020 - 07:00 |

Dünya devleri Messi'nin peşinde! Yeni adresi...

Barcelona’dan ayrılmak istediğini resmen bildiren Lionel Messi’nin yeni adresi merak konusu oldu.

Dünya devleri Messi'nin peşinde! Yeni adresi...
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CELAL UMUT EREN

İngilizler çok ilgili

Tüm dünyada Messi’nin nereye gideceği tartışılıyor. En güçlü aday olarak Manchester City öne çıkıyor. City, 300 milyon euro maaş ve 200 milyon euro da bonservis vermeye hazır olduğu kaydediliyor. Manchester United’ın da Messi’nin babasıyla görüştüğü belirtiliyor. Chelsea’de de Abramovic devreye girmek istiyor.

Maliye üzülecek!

Lionel Messi; maaşı, bonusları, primleri, imaj hakları, sosyal medya hakları, saha dışı harcamaları, ev kirası ve diğer tüm harcamalarıyla beraber 1 yılda 100 milyon euro kazanıyor. Arjantinli futbolcunun ülkeden ayrılması durumunda İspanya’da buna en çok üzüleceklerin başında Maliye’nin geleceği belirtildi. Sport, Messi’nin 50 milyon euro vergi ödediğini yazdı.

Dünya devleri Messinin peşinde Yeni adresi...

Dünya devleri Messinin peşinde Yeni adresi...

 

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