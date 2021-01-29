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29.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Dünya Fenerbahçe’yi konuştu! Mesut Özil manşetlerde...

Dünya basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil’i manşetlerine taşıdı.

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Dünya basını, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil’i manşetlerine taşıdı.
Alman Bild gazetesi, “Özil’in Birinci Şovu” başlığını atarken, Sky Sport ise, “Türkiye’de süperstar heyecanı çok büyük” yorumunu yaptı ve “Mesut, bir daha asla Almanya Milli Takımı’nda ve Bundesliga’da oynamayacağını açıkladı. Özil’in imza töreninde salon tıklım tıklımdı. Fenerbahçe’nin YouTube kanalından yaptığı yayında coşkulu taraftarların yorumları hızla arttı. Etkinliği yaklaşık 200 bin seyirci sosyal medyadan takip etti” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Algemeine ise, Mesut Özil’in, Almanya Milli Takımı ve Bundesliga’ya tekrar dönmeyeceği açıklamasının alkışlarla karşılandığının altını çizdi.
İngiliz The Sun ve Daily Mail de Mesut Özil’in görkemli bir törenle Fenerbahçe’ye imza attığını vurguladı.

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