Dünya Kupası elemelerinde yarın 9 maç oynanacak
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Antalya Stadı'nda Kosova'yı saat 20.00'de konuk edecek. Karşılaşmayı TV 8 canlı yayınlayacak. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan İzlanda'yı aynı saatte, Ukrayna ise Finlandiya'yı saat 22.45'te ağırlayacak. Ukrayna-Finlandiya maçı da TV 8,5 canlı olarak ekrana getirecek.
Güvenlik nedeniyle İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı yerine Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanacak Arnavutluk-İsrail maçını ise Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetecek.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
D Grubu:
20.00 Gürcistan-Moldova
20.00 Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti
22.45 Galler-Sırbistan
G Grubu:
22.45 Liechtenstein-İtalya
22.45 Arnavutluk-İsrail
22.45 İspanya-Makedonya
I Grubu:
20.00 Türkiye-Kosova
20.00 Hırvatistan-İzlanda
22.45 Ukrayna-Finlandiya