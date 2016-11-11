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11.11.2016 - 12:12 |

Dünya Kupası elemelerinde yarın 9 maç oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

Dünya Kupası elemelerinde yarın 9 maç oynanacak
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Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Antalya Stadı'nda Kosova'yı saat 20.00'de konuk edecek. Karşılaşmayı TV 8 canlı yayınlayacak. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan İzlanda'yı aynı saatte, Ukrayna ise Finlandiya'yı saat 22.45'te ağırlayacak. Ukrayna-Finlandiya maçı da TV 8,5 canlı olarak ekrana getirecek.

Güvenlik nedeniyle İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı yerine Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanacak Arnavutluk-İsrail maçını ise Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetecek.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu:

20.00 Gürcistan-Moldova

20.00 Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti

22.45 Galler-Sırbistan

G Grubu:

22.45 Liechtenstein-İtalya

22.45 Arnavutluk-İsrail

22.45 İspanya-Makedonya

I Grubu:

20.00 Türkiye-Kosova

20.00 Hırvatistan-İzlanda

22.45 Ukrayna-Finlandiya

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