Dünyanın her bir köşesinden gelen futbolseverlerin farklı halleri şampiyonaya renk katıyor. Üzerindeki giysileri imzalatan taraftardan, elinde bayrak ve darbukayla dolaşanlara, yüzünü boyayanlara, yöresel kostümlerle gezenlere kadar bir çok mozaik Moskova sokaklarını süslüyor.

Rusya - Uruguay maçı öncesi Moskova'da bir futbol izleme noktasının önüne getirilen ve Rusya'ya şans getireceği düşünülen ülkenin sembollerinden olan ren geyikleri büyük ilgi gördü.

Geyikler Rusya'ya Uruguay karşısında şans getirmezken taraftarların Dünya Kupası "geyiği" yapmasına neden oldu ve bir çok kişi Ren Geyikleri ile fotoğraf çektirdi.

Moskova'nın en kalabalık sokaklarından olan Eski Arbat caddesi ise bir birinden farklı giyim ve kuşama sahip insanla dolup taşıyor. Bazı ülke taraftarları ise kendi ülke ve kültürlerini sokak performansı ile tanıtmaya çalışıyor.