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13.06.2018 - 10:04 | | AA

Dünya Kupası Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası, Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlıyor
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2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek
2. tur 30 Haziran'da başlıyor
Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

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