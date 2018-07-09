Turnuvada yarı final maçları, 5 şampiyonlukla en başarılı takım Brezilya, 4'er şampiyonluğa sahip Almanya ve İtalya ile ikişer zaferi bulunan Arjantin ve Uruguay'dan yoksun yapılacak.

Önceki turnuvaların tamamında Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin ve Uruguay'dan en az biri son 4'te yer alırken, futbolseverler bu kez söz konusu takımları yarı finallerde izleyemeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finallerinde birer şampiyonluğu bulunan Fransa ve İngiltere ile ilk zaferini hedefleyen Belçika ve Hırvatistan kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Turnuva, yarın Fransa-Belçika ve 11 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan-İngiltere maçlarına sahne olacak.

Brezilya çeyrek finali geçemedi

Organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki Brezilya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finali geçemedi.

Daha önce 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupa kaldırma başarısı gösteren, bu turnuvada ise çeyrek finalde Belçika'ya elenen "Sambacılar"ın şampiyonluk özlemi sürdü.

Son olarak Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos ve Cafu gibi isimlerden oluşan altın jenerasyonun futbolu bırakmasının ardından eski günlerine dönemeyen Brezilya, daha önce 5 şampiyonluğunun yanı sıra 2 defa final, 4 kez de yarı finalde kaybetti.

Almanya hayal kırıklığı yaşattı

Dünya Kupası'nın en başarılı takımları arasında bulunan ve "turnuva takımı" olarak kabul edilen Almanya, tarihte ilk defa grup aşamasından öteye gidemedi.

Grupta Güney Kore'ye 2-0, Meksika'ya 1-0 yenilen ve İsveç'i 2-1 mağlup eden "Panzerler", son sırada kalarak turnuvaya havlu attı.

Kupayı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine götüren ve turnuvanın en başarılı takımları arasında Brezilya'nın ardından İtalya ile ikinci sırayı paylaşan Almanya, organizasyon tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemeyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Almanlar, daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elendi.

Almanya, Dünya Kupası'nda 4 şampiyonluğun dışında 4 kez final, 5 defa yarı finalde rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

İtalya kupaya katılamadı

Dünya Kupası'nın en başarılı takımları içinde turnuvaya dahi katılamayan tek ülke İtalya oldu.

İtalyanlar, 1958'den sonra ilk defa bir Dünya Kupası'nda yer alamadı.

Dünya Kupası elemelerinde İspanya'nın ardından grubunu ikinci sırada bitiren İtalya, play-off'larda İsveç'e kaybederek 60 yıl sonra ilk kez turnuvanın dışında kaldı.

Turnuvada 4 şampiyonluğa (1934, 1938, 1982, 2006) sahip "Gök Mavililer", ikişer defa final ve yarı finalde elendi.

Arjantin gruptan son anda çıktı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'nda yine beklenen performansı gösteremedi.

Gruptan Nijerya karşısında son dakikalarda gelen golle çıkabilen "Tangocular", son 16 turunda Fransa'ya elenmekten kurtulamadı.

1978 ve 1986'da kupayı kazanıp iki kez de finalde kaybeden Arjantin'in şampiyonluk hasreti artmaya devam etti.

Uruguay çeyrek finalde veda etti

Uruguay, Dünya Kupası'nda uzun yıllara dayanan şampiyonluk hasretini Rusya'da da dindiremedi.

Turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan takımları arasında bulunan Uruguay, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar gidebildi.

Çeyrek finalde Fransa'ya boyun eğen Uruguay, 1930 ve 1950'deki şampiyonlukların yanı sıra turnuvada üç kez de yarı final oynadı.

Şampiyon takımlardan ikisi son 4'te

Dünya Kupası'nın şampiyonluk yaşayan 8 takımından ikisi, Rusya'da yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Ev sahipliği yaptıkları turnuvalarda şampiyon olan İngiltere (1966) ve Fransa (1998), 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fransa, bir şampiyonluğunun dışında daha önce bir kez finali, üç defa da yarı finali geçemedi. Dünya Kupası tarihi boyunca beklentileri karşılayamamakla eleştirilen İngiltere ise 28 yıl sonra yarı finale çıktı.

Öte yandan turnuvanın diğer şampiyon takımı İspanya, son 16 turunda ev sahibi Rusya'ya penaltılarda kaybederek 2018 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Tek şampiyonluğunu 2010'da elde eden İspanyollar, daha önce bir kez de yarı finalde kaybetti.