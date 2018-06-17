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17.06.2018 - 11:54 |

Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak
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Günün ilk maçında F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore, Nizhny Novgorod şehrinde karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 15.00'te başlayacak.

Günün ikinci maçında, G Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika sahaya çıkacak. Soçi'deki Fisht Stadı'na oynanacak mücadelede Belçika ile Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkacak Panama karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18.00.

Rusya'ya 52 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için gelen İngiltere de turnuvadaki ilk maçına çıkacak. G Grubu mücadelesinde İngiltere ile Afrika temsilcisi Tunus karşı karşıya gelecek. Volgograd Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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